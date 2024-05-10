Угнавшие автомобили Porsche 911 GT3 и GT3 RS, злоумышленники проникли в автосалон.

По информации из Калифорнии, подозреваемые в краже Porsche пытались повторить сценарий из видеоигры, угоняя автомобили прямо из дилерского центра. Инцидент произошел в городе Фримонт.

Как сообщается, злоумышленники проникли в дилерский центр Porsche после полуночи и угнали две модели - 911 GT3 и 911 GT3 RS, просто проехав сквозь стеклянные окна.

Несмотря на успешное первоначальное исполнение плана, угнанные автомобили были быстро обнаружены благодаря оперативным действиям полиции. Один из подозреваемых уже находится под арестом.

Случай произошел 4 апреля на бульваре Кушинг. Сотрудники полиции нашли угнанный красный 911 GT3 RS в Милпитасе, штат Калифорния, всего в нескольких часах после кражи. А белую модель 911 GT3 удалось отыскать благодаря использованию камеры видеонаблюдения на следующий день.

Полицейские обнаружили у подозреваемого в ходе обыска винтовки, украденную собственность, наличные и радиосканер. Это только увеличило список его преступлений.

Подозреваемый, 22-летний молодой человек, был задержан и ему предъявлены обвинения в краже, вождении угнанных автомобилей, незаконном хранении оружия и в сопротивлении закону.

Суммарная стоимость похищенных автомобилей оценивается в более чем 500 000 долларов. Детали о состоянии автомобилей после кражи и стоимость ремонта пока остаются неизвестными.

Источник: Карты Google.