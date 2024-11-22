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Содержание пикапа Great Wall Poer обойдется владельцу в 1,8 млн рублей за 5 лет

Китайский грузовик Great Wall Poer остается одним из наиболее востребованных в своем классе на автомобильном рынке России. Сегодня стартовая цена этой модели составляет 3 449 000 рублей.
РедакцияР
Редакция
22.11.2024, 13:31·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Но сколько же денег придется потратить владельцу на обслуживание этого транспортного средства? Этот вопрос был решен с помощью "Калькулятора оценки стоимости владения", представленного агентством "АВТОСТАТ".

Great Wall Poer доступен исключительно с полным приводом и 2-литровым дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, который может работать как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Проведенные расчеты показали, что за 5 лет эксплуатации этого китайского грузовика расходы владельца составят 1 814 000 рублей. При условии, что пробег за это время составит 100 000 километров, а автомобиль будет эксплуатироваться в Москве и Подмосковье. Также в расчетах учтены возраст и опыт вождения владельца (35 лет и 10 лет соответственно). В месяц владение Great Wall Poer обойдется владельцу в 30 200 рублей, что означает, что каждый километр пробега обойдется в 18,1 рубля.

43% общей суммы расходов придется на страхование (693 000 рублей на КАСКО и 86 000 рублей на ОСАГО). 38% будет потрачено на топливо (688 000 рублей). 13% затрат уйдет на техническое обслуживание (228 000 рублей), 5% - на покупку зимних шин (93 000 рублей), 1% - на транспортный налог (26 000 рублей).

Следует отметить, что наибольшие затраты на содержание Great Wall Poer ожидают владельца в первый год использования - около 480 000 рублей (в основном из-за стоимости зимних шин). В последующие четыре года эти расходы снизятся до 300-350 тысяч рублей в год.

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