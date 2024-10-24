Эксплуатация электромобиля Evolute i-PRO обходится владельцу менее чем в 10 тысяч рублей в месяц

Седан Evolute i-PRO представлен на российском авторынке как самый доступный электромобиль. Его минимальная цена - 2 млн 850 тысяч рублей. Но сколько будет стоить владение этим отечественным электрокаром? Эксперты агентства «АВТОСТАТ» использовали «Калькулятор оценки стоимости владения автомобилем» для расчета.

По данным расчетов, за 5 лет эксплуатации Evolute i-PRO обойдется владельца в 558 тысяч рублей. При условии, что автомобиль проедет 100 тысяч км, а владелец проживает в Москве и Московской области. Также учитывались возраст и стаж водителя (35 лет и 10 лет соответственно). Среднемесячные затраты составят 9,3 тысячи рублей, а стоимость пройденного километра - 5,6 рубля.

Больше 60% расходов придется на страхование (260,8 тыс. руб. каско; 85,9 тыс. руб. ОСАГО). 15% будет потрачено на техническое обслуживание (78,8 тыс. руб.), а 12% - на зарядку (69 тыс. руб.). Остальные 11% - на комплект зимних шин (37,2 тыс. руб.) и транспортный налог (26,3 тыс. руб.).

Также стоит отметить, что без каско стоимость владения Evolute i-PRO будет еще ниже. За 5 лет расходы составят около 300 тысяч рублей, в месяц - примерно 5 тысяч, а стоимость 1 км пробега снизится до 3 рублей. Подробнее об этом можно узнать здесь.