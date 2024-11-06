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VK внедрит свои музыкальные и видеосервисы непосредственно в автомобили

Согласно сообщению издания «Коммерсант», VK объявил о планах входа на рынок сервисных услуг, доступных в салонах автомобилей. В настоящее время ведется активное взаимодействие с рядом автопроизводителей, их число достигает десятка.
РедакцияР
Редакция
06.11.2024, 14:02·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Согласно сообщению издания «Коммерсант», VK объявил о планах входа на рынок сервисных услуг, доступных в салонах автомобилей. В настоящее время ведется активное взаимодействие с рядом автопроизводителей, их число достигает десятка.

Среди первых сервисов, которые будут интегрированы в российские авто, названы «VK Видео», «VK Музыка» и «VK Мессенджер». По словам источника в издании, компания надеется, что к концу следующего года ее приложения будут установлены на каждом десятом китайском автомобиле, продаваемом через дилерскую сеть.

Напомним, что «Яндекс» уже занимается развитием этого сегмента, предлагая собственные сервисы навигации и картографии. Уже в апреле текущего года «Яндекс» объявил о сотрудничестве с Chery, где китайский производитель автомобилей использует локализованную навигацию на основе NaviKit SDK от API «Яндекс.Карты».

Информация о том, с какими производителями автомобилей сотрудничает VK на сегодняшний день, пока не разглашается. Однако некоторые эксперты утверждают, что выбор предпочтений клиента при установке сервисов в автомобиль будет зависеть от пользовательских привычек к тому или иному интерфейсу. Кроме того, важным фактором может стать удобство использования сервисов в автомобиле по сравнению с привычным использованием на мобильных устройствах.

Также стало известно, что на данный момент речь идет о внедрении отдельных сервисов VK, а не о создании собственной мультимедийной платформы. Некоторые специалисты уже прокомментировали это заявление, отметив, что интеграция видеосервисов в автомобили – скорее стратегическое вложение на будущее, особенно с учетом перспектив беспилотного транспорта.

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