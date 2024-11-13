Виттих покинул свой пост из-за разногласий с президентом FIA

Накануне в FIA появилось неожиданное заявление: Нильс Виттих покидает пост гоночного директора Формулы 1, а на его место в Лас-Вегасе приходит Руй Маркеш. Однако вскоре стало известно, что Виттих был уволен.

Сотрудничество между Виттихом и президентом FIA Мохаммедом бен Сулайемом омрачили разногласия, ставшие одной из причин ухода. Виттих – не первый важный сотрудник, покидающий FIA за последние годы.

Журналист Sky Sports News Крейг Слейтер раскрыл детали произошедших событий: «Источники утверждают, что Виттих был уволен и не планировал уходить за три гонки до конца сезона, как было заявлено в FIA. Это противоречит официальной версии».

Реакция команд на увольнение была шоком: для многих это стало неожиданностью. «Менять лошадей на переправе за три гонки до окончания сезона – слишком странное решение», - отметили представители нескольких коллективов.