Вильнёв уверен: Ферстаппен не будет чувствовать себя комфортно в другой команде.

Жак Вильнёв утверждает, что смена команды Максом Ферстаппеном может стать вызовом из-за сложности воссоздания привычной атмосферы, сложившейся за годы сотрудничества с Red Bull, что оказало значительное влияние на его успехи.

Сообщения о возможном контракте Льюиса Хэмилтона с Ferrari вызвали спекуляции о переходе трехкратного чемпиона мира в Mercedes или Aston Martin. Нескрываемый интерес к Ферстаппену проявляет Тото Вольфф, хотя сам голландец заявляет о намерении исполнить свои обязательства перед Red Bull, но слухи продолжают нарастать.

Жак Вильнёв считает, что в случае смены команды Ферстаппен столкнется с культурным шоком.

«Все будет зависеть от вариантов, которые откроются перед Ферстаппеном», – отметил чемпион мира 1997 года. – В McLaren вакансий нет. Останется ли он в Mercedes? Кем он может заменить – Джорджа Расселла или Кими Антонелли?»

Оба пилота, как и Ферстаппен, являются воспитанниками Mercedes, и на их подготовку были потрачены значительные средства. Однако в Mercedes, вероятно, хотят приобрести Ферстаппена, чтобы лишить Red Bull их звездного гонщика.

На данный момент подходящей команды для Макса нет, однако будущее может принести изменения. За всю свою карьеру он был связан с Red Bull, и воссоздать такую же комфортную атмосферу в другой команде будет непросто».