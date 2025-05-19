Макларен показывает свои недостатки, - Вильнёв.

После завершения гонки в Имоле бывший чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказал своё мнение о происходящем в прямом эфире Sky Sport F1.

«McLaren показывает свою уязвимую сторону. Они не демонстрируют того же уровня мощности, что Red Bull показывает из года в год. Похоже, они стесняются быть агрессивными в стремлении к победе в чемпионате, они испытывают страх выступить против Пиасти, хотя у Норриса было преимущество. Это действительно странно».

«Пиастро допустил ошибку на первом повороте. Казалось, что он задремал. Он не должен был выезжать из поворота на втором месте, у него просто не хватило скорости. Норрис был быстрее. В команде McLaren знали, что через несколько кругов Ландо обгонит Оскара, но почему им пришлось потерять три круга на это, вместо того чтобы пропустить его вперед и дать ему шанс бороться с Ферстаппеном, учитывая что Макс претендует на титул чемпиона».

«Приходится признать, что McLaren удовлетворяются вторыми и третьими местами. Это немного расстраивает. Их машина способна уверенно обеспечить двойную победу».