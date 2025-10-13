Вильнёв и Хаккинен посетили фестиваль в Тренто

В минувшие выходные в Тренто прошел ежегодный Festival dello Sport, организованный итальянской Gazzetta dello Sport. В рамках этого спортивного праздника на сцене появились двое известных чемпионов мира – Жак Вильнёв и Мика Хаккинен.

Поводом для их встречи стал 75-летний юбилей Формулы 1, который в этом году отмечает весь автоспортивный мир. Ветераны вспоминали времена насыщенных 90-х, когда их основным конкурентом на трассе был Михаэль Шумахер.

Жак Вильнёв рассказал о своих эмоциях после победы на чемпионате, где именно Ferrari была ключевым соперником: «Выиграть чемпионат, одолев Ferrari, было особым достижением… Хотя я знал, что не всем это понравилось. В первую очередь это касается итальянской публики, в том числе присутствующих сегодня в этом зале. Но всё произошло так, как должно было произойти. При этом у других команд было видно немало радостных лиц». Вильнёв также подчеркнул: «Михаэль никогда не сдавался, он стремился только к победам и был нашим основным соперником. Каждый гонщик, который опережал Шумахера, понимал, что совершил нечто выдающееся».

Мика Хаккинен напомнил, что оба своих чемпионских титула он выиграл в составе команды McLaren. Его попросили сравнить атмосферу в команде во времена руководства Рона Денниса и нынешнюю ситуацию в McLaren, которая только что завоевала второй подряд Кубок конструкторов.

«Команда добилась большого прогресса благодаря тому, что удалось сложить воедино все необходимые составляющие, – отметил финн. – Сейчас всё намного сложнее, чем в те годы, когда я выступал. Зак Браун прекрасно справляется со своими обязанностями, особенно если учитывать, что в составе два молодых пилота, хотя Ландо Норрис уже приобрёл солидный опыт. McLaren – отличный пример того, как Формула 1 добилась нынешней популярности».

Вильнёв также выразил уверенность в лидерстве Макса Ферстаппена, назвав его лучшим гонщиком чемпионата: «Он лучший, потому что тоже принадлежит к гонщикам старой школы. Он хорош и на симуляторе, и на реальной трассе. Макс благодаря постоянным тренировкам точно разбирается во всех деталях и даже может давать инженерам рекомендации, которые иногда расходятся с их данными, но в итоге чаще всего оказывается прав именно он. Так работает только он, остальные просто не столь хороши».

Мика Хаккинен добавил, что Макс – гонщик, не имеющий равных среди напарников: «Напарники не могут с ним сравниться. Именно это и есть истинная мера мастерства Ферстаппена, это говорит о нем больше, чем что-либо другое».

В то же время Хаккинен предположил, что в этом году чемпионский титул будет разыгран между гонщиками McLaren: «Безусловно, чтобы избежать неприятных моментов, команде придется вмешиваться в их соперничество. Оба очень сильны, при этом у Ландо значительно больше опыта, что крайне важно, хотя он и набирает меньше очков. Кто станет чемпионом, сказать сложно, но, по моему мнению, это будет кто-то из них».