Вильнёв: «Внутренняя борьба пилотов Ferrari разрушила гонку для команды»

Жак Вильнёв раскритиковал стратегию Ferrari на Гран При Китая, отметив, что борьба Леклера и Хэмилтона помогла Mercedes опередить команду в гонке.
Иннокентий Петров
19.03.2026, 16:12·2 мин
Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказал мнение, что команда Ferrari собственными действиями упустила возможность побороться с Mercedes за победу на этапе Гран При Китая.

По словам Вильнёва, Льюис Хэмилтон заслуженно занял третье место, опередив собственного напарника. Он отметил, что внутренняя борьба между Хэмилтоном и Шарлем Леклером завершилась благополучно, однако оказалась слишком жёсткой и негативно повлияла на результат Ferrari в этой гонке.

Вильнёв отметил, что пилоты Ferrari занимали вторую и третью позиции, но слишком агрессивное соперничество между ними привело к быстрому износу шин. За два круга Хэмилтон и Леклер потеряли пять секунд по сравнению с Кими Антонелли. Эксперт подчеркнул: если такие действия будут повторяться в будущих гонках, Ferrari рискует позволить Mercedes увеличить отрыв.

Тем не менее, по мнению Жака Вильнёва, в Mercedes стоит учитывать возможность того, что Ferrari способна вернуться в борьбу за лидерство. Сейчас отставание Ferrari от Mercedes в зачёте не столь значительно, и ситуация ещё может измениться.

