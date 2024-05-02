Экспертный разбор «Нивы» и сравнение с «китайцами» провел видеоблогер

Внимание публики сфокусировано на новом обзоре ведущего YouTube-канала "Клубный сервис" Ильи Свиридова, который взял под своё крыло новейшую LADA Niva Legend. Блогер провёл детальное исследование качества сборки эталонной трёхдверной "Нивы" в версии Luxe'24, выявив, что оно оказалось совсем не хуже, чем у доступных бюджетных "шедевров" из Китая.

Название LADA Niva Legend изменилось, но в целом автомобиль сохранил множество черт, присущих ему полвека тому назад. Старые замки, несовершенные разъемы на крышке багажника, проводка по-прежнему советского типа — все это на фоне современных требований к автомобильной индустрии делает сильное впечатление.

Изучив транспортное средство более тщательно, Илья Свиридов отметил высокое качество сварки кузова у этого доступного внедорожника АвтоВАЗа. Преимущественно, что касается герметика, отечественный производитель решил не тратить лишние средства, также было сэкономлено на шумоизоляции — теперь в дверях используется странный скотч, а внизу автомобиля установлены лишь пластины виброизоляции, а вот арки остались без защиты.

Согласно отзыву Ильи Свиридова, конструкция кузова у LADA Niva Legend осталась прежней, как в 70-е годы прошлого века, несмотря на прошедшие более 50 лет. Проблемы с капелью воды на крыше и брызгами масла на задних крыльях по-прежнему остаются актуальными. О благосостоянии passivhaus отечественного автомобиля блогер не захотел говорить, отметив, что даже двери машины старше его самого.

Известный блогер также критически высказался о материалах, используемых в салоне. Он утверждает, что войлок быстро впитывает влагу, а по прошествии времени начинает издавать неприятный запах.

Однако Свиридов признал, что его исходные ожидания от классической "Нивы" были несколько наивными, особенно учитывая, что это единственный новый полноприводный внедорожник, доступный за 1 014 900 рублей (или около 11 тыс. долларов).

Ранее портал "Автоновости дня" представил рейтинг самых бюджетных новых автомобилей в России, в который вошла десятка автомобилей, включая LADA Niva Legend.