Зак Браун решил отметить победу Норриса татуировкой

После успешной гонки в Майами, где Ландо Норрис одержал свою первую победу в Формуле 1, глава команды McLaren, Зак Браун, пообещал сделать татуировку в честь этого важного события. И вот, спустя месяц, Зак сдержал слово: на правом плече он появился с новой татуировкой, изображающей схему трассы в Майами. Радостное событие произошло в присутствии самого Ландо.

"Да, я это сделал снова! - прокомментировал Зак Браун свою перемену внешности. - Еще одна татуировка, на этот раз в честь нашей победы в Майами и первого успеха Ландо в Формуле 1. Должен признать, что это было так же болезненно, как и в первый раз. К счастью, Ландо был со мной и поддержал меня... Нет!"

Это уже не первая татуировка Зака Брауна, посвященная победе гонщика McLaren в Формуле 1. Ранее он увековечил на своей левой руке схему трассы в Монце в честь победы Даниэля Риккардо на Гран При Италии в 2021 году.