Главная Новости Mercedes Льюис Хэмилтон испытывает остроту соусов: видео
Новости

Льюис Хэмилтон испытывает остроту соусов: видео

На популярном YouTube-канале First We Feast выходит увлекательное еженедельное шоу под названием Hot Ones.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.05.2024, 19:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

На популярном YouTube-канале First We Feast выходит увлекательное еженедельное шоу под названием Hot Ones. В рамках этой передачи знаменитости отвечают на вопросы ведущего Шона Эванса, пробуя при этом куриные крылышки, заправленные различными соусами. С каждым заданным вопросом соус становится всё острее, заставляя участников испытать настоящий огонь во рту.

В свежем выпуске Hot Ones в центре внимания оказался семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Гонщик команды Mercedes не только делился своими мыслями о гонках и жизни, но и проходил испытание острыми соусами. Безусловно, самые яркие реакции зрителей вызывает момент, когда острота достигает своего пика - стоит обратить внимание на участие Хэмилтона после тринадцатой минуты.

Источник

Mercedes (89)Льюис Хэмилтон (42)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация