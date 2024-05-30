Льюис Хэмилтон испытывает остроту соусов: видео

На популярном YouTube-канале First We Feast выходит увлекательное еженедельное шоу под названием Hot Ones. В рамках этой передачи знаменитости отвечают на вопросы ведущего Шона Эванса, пробуя при этом куриные крылышки, заправленные различными соусами. С каждым заданным вопросом соус становится всё острее, заставляя участников испытать настоящий огонь во рту.

В свежем выпуске Hot Ones в центре внимания оказался семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. Гонщик команды Mercedes не только делился своими мыслями о гонках и жизни, но и проходил испытание острыми соусами. Безусловно, самые яркие реакции зрителей вызывает момент, когда острота достигает своего пика - стоит обратить внимание на участие Хэмилтона после тринадцатой минуты.