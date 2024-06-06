Пьер Гасли показывает свой мастер-класс на трассе в Монреале

Перед Гран При Канады гонщик Alpine F1 Пьер Гасли провел виртуальное знакомство с трассой имени Жиля Вильнёва, оценив её особенности.

Пьер Гасли отметил, что трасса в Монреале действительно сложная, требующая активного использования поребриков. Он подчеркнул важность сохранения высокой скорости перед первым поворотом и необходимость прижатия к внутреннему поребрику на выходе из второго поворота для улучшения сцепления.

В шикане третьего и четвертого поворотов Гасли советует атаковать поребрики, поскольку на этой трассе приходится маневрировать вплотную к барьерам. После шиканы важно хорошо выйти, а на конце прямой подготовиться к торможению на неровной зоне покрытия.

На восьмом и девятом поворотах также рекомендуется использовать внутренние поребрики, а затем перейти к внешней стороне трассы для максимального использования ширины. Подходя к предпоследнему повороту, важно уделить внимание скорости на выходе, чтобы подготовиться к последней прямой.

Проезжая по прямой, гонщику придется размышлять о последней шикане. Гасли советует проходить её на максимальной скорости, избегая контакта с барьерами у "Стены чемпионов" на выходе из поворота.

Пьер Гасли признал, что его попытка прохождения трассы не была идеальной, однако он надеется, что его рекомендации были понятны и полезны для зрителей.