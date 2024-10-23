Езда по трассе в Мехико с Эстебаном Оконом: смотрите видео!

Эстебану Окону осталось провести только пять гонок в составе Alpine F1, и в этот уик-энд команда поручила ему рассказать болельщикам о трассе в Мехико, которая принимает 20-й этап сезона. Пилот проехал по виртуальной версии автодрома имени братьев Родригес на симуляторе.

Эстебан Окон поделился: «Прокатимся по трассе в столице Мексики. Начнем на стадионной секции, где царит безумная атмосфера. Публика на трибунах всегда громко приветствует нас».

«Последний поворот довольно скользкий, и на разгоне это ощущается. Прижимная сила здесь невелика из-за высотного расположения трассы над уровнем моря», - добавил Окон.

На стартовой прямой гонщики разгоняются до высоких скоростей, что создает сложности с торможением. Точка торможения перед 1-м поворотом находится примерно в 120 метрах.

«3-й поворот проходим на высокой передаче, стараясь правильно выбирать траекторию. Потом активно используем поребрик. Важно не заезжать слишком сильно на поребрик на выходе на прямую, потому что он скользкий», - пояснил гонщик.

Затем наступает зона интенсивного торможения на прямой. Гонщик определяет точку торможения, целясь на правый поребрик. Следующие повороты проходятся на разных передачах, требуется хорошее чувство машины и трассы.

«6-й поворот требует возвращения на 2-ю передачу. Затем на выходе переходим на более высокие передачи, чтобы пройти следующие повороты на хорошей скорости», - отметил Окон.

«На выходе из 11-го поворота не стоит слишком активно использовать поребрик, так как следует длинная прямая. Включаем DRS, тормозим в 12-м повороте, стараясь не промахнуться», - дал детали гонщик.

«Последний поворот нелегкий из-за скользкости шин. Важно добиться хорошего сцепления с трассой. Разгоняемся, используем DRS и пересекаем линию финиша», - завершил Окон рассказ о трассе.