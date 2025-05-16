Второй шанс: вдова Ники Лауды встретила новую любовь

Швейцарская пресса сообщает, что вдова легендарного гонщика Ники Лауды, 46-летняя Биргит Лауда, заключила брак со своим партнёром Маркусом Зиберером. Церемония бракосочетания прошла тайно в прошлую пятницу в кантоне Цуг в узком кругу.

«Маркус для меня не просто друг, он новый мужчина в моей жизни после Ники. Мы познакомились на Ибице через общих друзей», — поделилась Лауда в 2021 году.

Бывшая стюардесса Биргит была замужем за Ники Лаудой с 2008 года до его кончины в 2019 году. У пары есть двое детей, близнецы Макс и Миа. После утраты супруга Биргит вела судебные разбирательства о наследстве и успешно добилась увеличения своей доли.