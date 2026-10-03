Ваулз: Завтрашняя погода может повлиять на ход событий

Карлос Сайнс завершил квалификацию в Сепанге на 13-й позиции. Его напарник по Williams Алекс Элбон показал лишь 20-й результат.

Руководитель команды Джеймс Ваулз: «Карлос отлично провёл квалификацию, он почти пробился в финал – и это на трассе, которая не подходит нашей машине. Это говорит о прогрессе команды, но пока его недостаточно, чтобы бороться за очки.

Для Алекса уик-энд получился сложным. У него возникли проблемы в третьей тренировке, поэтому в квалификации мы попробовали изменить подход, и я не уверен, что это помогло.

Хорошая новость в том, что завтра погода может сыграть свою роль, и мы должны быть готовы этим воспользоваться».

Карлос Сайнс (13-й): «Хорошая квалификация. Я проехал одни из своих лучших кругов в сезоне, учитывая ограничения нашей машины. Мне удалось найти базовые настройки, которые хорошо сработали на этой трассе, позволив мне прибавлять с каждым кругом.

В субботу мы хорошо поработали, но в гонке будет тяжело из-за недостаточной прижимной силы, что осложнит бережное использование шин. Мы сделаем всё возможное, чтобы использовать любой шанс добиться большего».

Алекс Элбон (20-й): «Для меня квалификация получилась сложной, я рассчитывал на другой результат. Перед квалификацией мы немного изменили настройки, но не добились нужного эффекта. Вечером мы подумаем, что сделали не так.

Мы знали, что на этой трассе нам придётся непросто, так что завтрашний день станет для нас днём обучения. Посмотрим, какие есть варианты стратегии. Учитывая высокий износ шин, гонка наверняка получится богатой на события – постараемся использовать их в свою пользу».