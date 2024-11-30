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Williams уже вынуждены тратить деньги из бюджета 2025 года.

Пилот команды Williams, Джеймс Ваулз, признал, что бюджет на 2025 год уже расходуется из-за необходимости устранения последствий серии аварий, которые привели к серьёзным повреждениям технических компонентов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.11.2024, 16:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот команды Williams, Джеймс Ваулз, признал, что бюджет на 2025 год уже расходуется из-за необходимости устранения последствий серии аварий, которые привели к серьёзным повреждениям технических компонентов. Команде удаётся выставлять на старт две машины только благодаря огромным усилиям.

По словам Джеймса Ваулза, команды не рассчитаны на такую частоту аварий. На складе у них есть всего по четыре или пять экземпляров каждого компонента машины. Разрушение большего количества деталей в авариях приводит к серьёзным проблемам, требующим немедленного решения.

Устранение последствий аварий потребовало огромных усилий от гоночной бригады и персонала команды. Временные сотрудники и те, кто работает по сменам, оказывали помощь, готовясь на любые жертвы, лишь бы обеспечить участие двух машин в гонках каждый уик-энд.

Это затрудняет подготовку к сезону 2025 года. Влияние на программу на 2026 год менее значительное, но всё равно требует серьёзных усилий для сохранения конкурентоспособности на трассе.

Джеймс Ваулз отметил, что никто не ожидал подобных проблем на этапе сезона. Последствия аварий отразились на расходах на следующий год, вынуждая команду израсходовать бюджет заранее. Эта ситуация вызывает разочарование, так как средства, потраченные дополнительно в текущем сезоне, могли быть использованы более эффективно в 2025 году.

Источник

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