Возможности улучшения ситуации ещё не исчерпаны.

После дисквалификации на квалификации Алекса Элбона, гонщик стартовал с последнего ряда на Гран При Нидерландов, но смог финишировать на 14-м месте. Это свидетельствует о том, что его машина позволяла обгонять других гонщиков, несмотря на сложности трассы в Зандфорте.

Руководитель Williams Racing, Джеймс Ваулз, подвёл итоги сложного уик-энда и назвал его позитивным. «Мы видели, что в условиях жёсткой конкуренции смогли уверенно выступить. Хотя у нас возникли проблемы из-за нашей ошибки с шириной днища машины, но их удалось исправить всего за несколько секунд работы наждачной бумагой», - отметил он.

Williams Racing вынуждены были стартовать гонку из задних рядов на сложной для обгона трассе. Для продвижения вперёд команда выбрала тактику двух пит-стопов, однако это не принесло желаемого результата. Несмотря на все усилия, команде не удалось попасть в зону очков, которые в итоге достались их соперникам.

Впереди у Williams Racing девять гонок до конца сезона. Ваулз уверен, что машина способна на хорошие результаты, и скорость будет только увеличиваться. Хотя подняться в Кубке конструкторов будет непросто, команда не намерена сдаваться и будет бороться до последнего круга в Абу-Даби.

Гонщики команды Williams Racing провели чистую гонку в Гран При Нидерландов, избегая ошибок и соперничая с достойными противниками. Алекс Элбон смог опередить Эстебана Окона благодаря тактике двух пит-стопов, в то время как гонщик Alpine сделал всего одну остановку.

Следующим этапом для Williams Racing станет трасса в Монце, где у команды были успешные выступления в прошлом. Ваулз надеется на множество возможностей бороться за очки и показать хороший результат.