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Уик-энды в автоспорте могут быть неудачными у всех, — отмечает Ваулз

Джеймс Ваулз разочарован выступлением Williams Racing в Бахрейне. Алекс Элбон - 12-й, Карлос Сайнс сошёл с дистанции. Руководитель команды считает, что необходимо работать более эффективно и извлекать уроки из неудач. Подробности на портале.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.04.2025, 13:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель Williams Racing, Джеймс Ваулз, выразил разочарование результатами команды в Бахрейне. Алекс Элбон финишировал на 12-й позиции, в то время как Карлос Сайнс вынужден был покинуть гонку на 45-м круге из-за повреждений.

Ваулз признал, что надежды на успешное выступление команды не оправдались из-за ошибок и неблагоприятных обстоятельств. Он отметил, что на старте уик-энда у него были высокие ожидания, учитывая быструю машину на зимних тестах на этой трассе.

По мнению руководителя, для достижения хороших результатов в условиях высокой конкуренции необходимо действовать идеально во всех аспектах гонки.

В отношении выступления Алекса, Ваулз отметил сложности уже на этапе квалификации. Несмотря на хорошую скорость машины, команда допустила ошибки, которые лишили гонщика возможности пройти в следующий этап.

Что касается Карлоса, то он продемонстрировал хороший результат в субботу, но контакт с другой машиной привел к потере прижимной силы и снижению темпа гонки.

Williams Racing попыталась использовать нестандартную тактику с Алексом, но появление автомобиля безопасности сорвало планы команды, и гонщик не смог опередить соперников.

Ваулз подчеркнул, что неудачные уик-энды случаются, но важно уметь извлекать уроки, делать выводы и двигаться дальше. Он выразил уверенность в команде и выразил надежду на более успешное выступление в Саудовской Аравии.

Руководитель заверил, что у Williams Racing есть потенциал, который нужно использовать более эффективно, и с нетерпением ждет следующего этапа, чтобы продемонстрировать возможности команды.

Источник

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