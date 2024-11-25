Ваулз: Тяжёлый уик-энд с самого начала до самого конца

Руководитель команды Williams, Джеймс Ваулз, поделился впечатлениями от последнего этапа в Лас-Вегасе. Пилот команды, Алекс Элбон, вынужден был покинуть гонку из-за технических неполадок, несмотря на то, что удалось подняться до 10-й позиции. В то же время, Франко Колапинто финишировал на 14-м месте, стартовав с пит-лейн.

По мнению Джеймса Ваулза, Макс Ферстаппен заслуженно стал четырехкратным чемпионом. Однако для Williams уик-энд прошел сложно с самого начала и до самого конца.

Касаясь выступления Франко Колапинто, главным приоритетом было его здоровье после аварии в квалификации. Однако пилот быстро восстановился и успешно завершил Гран При, начав гонку с пит-лейн. Это позволило команде экспериментировать с настройками и получить ценные данные для будущих соревнований.

Что касается Алекса Элбона, он был на пути к заработку очков, но его машина столкнулась с проблемами перегрева. По мнению специалистов, возникла неисправность в системе охлаждения, которую необходимо тщательно изучить.

Несмотря на сложности, Williams не собирается опускать руки. Команда понимает, что важно выполнять свою работу на высоком уровне на каждом этапе чемпионата, несмотря на возникшие препятствия.

До завершения сезона осталось провести две гонки, которые Williams планирует использовать на максимум для сбора информации, полезной в следующем году. Сезон оказался тяжелым для команды, однако опыт лишь сделает ее сильнее в будущем.