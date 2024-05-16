Ваулз: У нас три кандидата на роль второго пилота

Команда Williams продлила контракт с гонщиком по имени Алекс Элбон. Однако, пока не разглашено имя второго пилота, который примет участие в гонках.

Джеймс Ваулз, возглавляющий команду, заявил: «Мы рады продлить контракт с Алексом, это важный шаг для Williams. В настоящее время мы не будем обсуждать вопрос о втором гонщике».

«В данный момент у нас есть три варианта для сезонов 2025 и 2026. Как только мы примем окончательное решение, мы сразу же его объявим. Нам важно работать на высочайшем уровне. У Логана есть все необходимые навыки, но ему предстоит их реализовать. Тем не менее, мы также ведем переговоры с другими потенциальными кандидатами».

«К сожалению, в текущем сезоне мы не впечатляем конкурентоспособностью, отставая на практически четыре десятых секунды на каждом круге из-за излишнего веса машины. Однако мы работаем над этим вопросом».

«Одной из причин такой ситуации стало то, что мы завершили разработку шасси слишком поздно. И когда требуется быстро найти решение, оно часто оказывается неоптимальным с точки зрения веса. Начиная с Гран При Имолы, мы планируем постепенно снижать вес машины».