Франко Колапинто: "Сложнее всего придется Ваулзу"

Руководитель команды Williams Racing, Джеймс Ваулз, поделился стратегией команды в случае, когда квалификация отложена из-за погодных условий. Он отметил, что важно использовать это время для подготовки к гонке на мокрой трассе.

По словам Ваулза, команда обращается к данным с предыдущих гонок на этой трассе во время дождливой погоды. Он упомянул, что в 2016 году здесь уже проходила гонка при подобных условиях. Важно учитывать изменения, связанные с обновлением покрытия и использованием новых шин.

Особое внимание в команде Williams уделяется гонщику Франко Колапинто, который не имеет опыта езды на шинах для дождя и промежуточной резине. Команда сосредоточена на том, чтобы помочь гонщику освоить работу с шинами в дождливых условиях, обеспечивая им правильное прогревание для оптимальной производительности.

Ваулз отметил, что в преддверии предстоящей гонки команда не планирует вносить значительные изменения в настройки машины. Планы команды включают лишь небольшие корректировки для улучшения работы шин. При этом не планируется изменять уровень прижимной силы, поскольку он оптимален как для сухих, так и для дождливых условий.