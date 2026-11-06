Ваулз: технику приходится эксплуатировать на пределе её ресурса

В нынешнем сезоне Williams регулярно сталкивается с различными проблемами. Одни из них имеют системный характер — например, избыточный вес машины, от которого команде удалось избавиться лишь к концу сентября. Другие носят локальный характер и проявились на первой тренировке в Сан-Паулу.

«Проблемы были с обеими машинами, – прокомментировал после сессии Джеймс Ваулз, руководитель команды, в эфире телеканала Sky Sports. – Начнём с Люка Браунинга – кстати, его работа произвела очень неплохое впечатление. Но он успел проехать только два быстрых круга, на которых показал время, уступавшее результату Алекса Элбона всего на несколько тысячных.

Люк вообще очень неплохо справляется с делом каждый раз, когда проводит тренировку. И если говорить о машине, которую пилотировал он, то сейчас, когда близится конец сезона, мы стараемся несколько сократить километраж – это относится к обеим машинам.

Что касается Алекса, то проблема с силовой установкой связана с тем, что сработала система защиты. Это не какая-то серьёзная неисправность, так что сегодня он ещё вернётся на трассу.

Реальность такова, что 24 гонки за сезон – это очень много, и под конец чемпионата никому не хочется получать штрафы за замену каких-то узлов. И я вам расскажу, что мы сейчас делаем: из-за ограниченных бюджетов все команды стараются выжимать из техники максимум, поэтому мы используем её ресурс до предела.

При этом мы заходим гораздо дальше, чем было в прошлом, и на тренировках это заметнее всего. Потому что для квалификаций и гонок мы стараемся оставлять компоненты, ресурс которых на нормальном уровне».

Отвечая на вопрос о дальнейших планах Williams в отношении Люка Браунинга, Ваулз заявил:

«Мы этого ещё не объявляли, но скоро объявим, что в следующем году он будет выступать в гонках, но не в Формуле 1, а в других категориях. Где именно, пока сказать не могу. При этом он останется нашим резервным гонщиком, и мы по-прежнему будем доверять ему проводить тренировки.

Если же говорить о гонщиках основного состава, то я абсолютно убеждён, что Карлосу Сайнсу и Алексу Элбону по силам выигрывать не только гонки, но и чемпионаты. Не они сейчас нас сдерживают, и задача команды – предоставить им машину, за рулём которой они смогут выступать на самом высоком уровне. В общем, Алексом и Карлосом мы очень довольны.

На каждый этап сезона мы приезжаем с прежним боевым настроем и готовы при любой возможности сражаться за очки, но проблема в том, что сейчас эта задача стала намного сложнее. Но это вовсе не значит, что команда утратила мотивацию – на самом деле у всех наших людей на удивление хорошее настроение! Потому что они знают, что в будущем мы должны бороться за более высокие результаты.

И задача перед нами стоит такая: надо добиться, чтобы те призовые баллы, который мы заработали несколько гонок назад, не остались последними очками Williams в этом сезона».