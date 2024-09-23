РаХсел: Труд Колапинто признан заслуженным всеми

В Сингапуре Алекс Элбон не смог завершить гонку, а Франко Колапинто остался без очков, в то время как Haas продолжает увеличивать отрыв от Williams в борьбе за места в Кубке конструкторов. Несмотря на это, Джеймс Ваулз, глава британской команды, обратил внимание на позитивные моменты.

Ваулз отметил: "Мы покидаем Сингапур без очков и без улучшения позиции в чемпионате. У Haas же прибавка в пару очков. Наш болид обладал потенциалом для попадания в топ-10".

Основное внимание команды было сосредоточено на квалификации, где FW46 не смог разогреть резину из-за остывающей трассы, что помешало показать лучший результат.

Ваулз отметил улучшения в эффективности шасси за счет модернизации аэродинамики и подвески. Ему приятно осознавать, что команда способна бороться за выход в финал квалификации.

Глава команды выразил оптимизм относительно оставшихся шести этапов сезона и считает, что у команды есть все шансы на достойные результаты. Он также подчеркнул, что особенности сингапурской трассы представляли для команды особый вызов.

Что касается гонщиков, то Алекс не смог завершить гонку из-за проблем с системой охлаждения, что привело к перегреву силовой установки. Франко показал себя хорошо, но не смог удержать 10-е место после пит-стопа.

Тем не менее, Франко проявил отличное мастерство на самой тяжелой для него гонке в карьере. Он стабильно держался в течение всей гонки, оставаясь близко к соперникам и готовым использовать любой шанс для улучшения позиции.

Ваулз заверил, что команда вернется в Остин сильнее и с нетерпением ждет начала заключительной части сезона.