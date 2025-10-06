Ваулз: "Только мы сами несём ответственность"

Команда Williams завершила уик-энд в Сингапуре с неоднозначными результатами, несмотря на положительный настрой после подиума в Баку, который придал коллективу дополнительную мотивацию. Автомобиль FW47 в этот раз позволял рассчитывать на борьбу за место в топ-10, однако итогом стало лишь одно набранное очко.

Ключевыми для Williams стали события субботы, когда обе машины были дисквалифицированы после квалификации из-за несоответствия техническому регламенту. Это решение заметно усложнило задачу команде на гонку.

Руководитель команды Джеймс Ваулз прокомментировал ситуацию, отметив, что ответственность за случившееся несут только представители Williams.

Джеймс Ваулз подчеркнул работу гонщиков: «Поздравления Карлосу Сайнсу, который по-настоящему впечатлил, заработав призовой балл после старта с последней позиции. Но спасибо и Алеку Элбону, ведь он внёс значительный вклад в то, что нам удалось реализовать эту тактическую схему».

Ваулз отметил, что команда применила две различных тактики для своих пилотов, стараясь максимально использовать возможности обеих машин. По его словам, Williams демонстрировала высокий темп, особенно на мягких шинах в концовке гонки, а на Medium также удалось показать достойную скорость на длинных отрезках.

Руководитель команды выразил оптимизм в преддверии оставшихся шести этапов сезона, подчеркнув, что Williams продолжит борьбу за 5-е место в Кубке конструкторов. Однако он отметил и негативную сторону произошедшего в субботу.

«Безусловно, я по-прежнему очень расстроен из-за того, что произошло в субботу. Ответственность за это лежит только на нас самих, и теперь мы должны обеспечить, чтобы никогда больше не оказываться в подобной ситуации. Если бы в гонке обе машины стартовали с тех позиций, с которых должны были бы стартовать, можно было добиться намного более высоких результатов», — добавил Ваулз.

Теперь команда готовится к следующему этапу в Остине. Ваулз отметил, что гонки в США традиционно проходят интересно, и с каждым уик-эндом Williams получает всё больше информации о своем болиде. Он выразил желание как можно скорее узнать, каких результатов команда сможет добиться в следующих Гран При.

В заключение Джеймс Ваулз поздравил McLaren с победой в Кубке конструкторов, отметив заслуженность успеха команды, которая на протяжении всего сезона демонстрировала высокий темп. Руководитель Williams подчеркнул, что этот пример служит вдохновением и для его коллектива, который будет стремиться к подобным достижениям в будущем.