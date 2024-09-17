Главная Новости Williams Оба пилота Williams заслуживают похвалы, - Карлос Сайнс
Новости

Оба пилота Williams заслуживают похвалы, - Карлос Сайнс

В результате Гран При в Баку команда Williams заработала 10 очков, что превзошло их результаты за весь сезон. Этот успех позволил команде обойти Alpine в борьбе за Кубок конструкторов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.09.2024, 10:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В результате Гран При в Баку команда Williams заработала 10 очков, что превзошло их результаты за весь сезон. Этот успех позволил команде обойти Alpine в борьбе за Кубок конструкторов. Руководитель команды, Джеймс Ваулз, выразил своё восхищение таким удачным выступлением и выделил молодого гонщика, 21-летнего Франко Колапинто, проведшего всего лишь две гонки в Формуле 1.

Джеймс Ваулз подчеркнул: "Наш результат - 10 очков, это просто фантастика! Франко показал отличные результаты, заработав очки в своей второй гонке в Формуле 1. Это впечатляет."

«Мы продемонстрировали хорошую гонку благодаря техническим усовершенствованиям, которые мы внедрили на трассах в Зандворте и Монце. Эти изменения оказались эффективными и на этапе в Баку, что позволило обеим нашим машинам пройти в финал квалификации», - добавил руководитель.

В ходе гонки команда Williams выбрала разную тактику, пытаясь противостоять Фернандо Алонсо. Однако феррари оказался очень сильным соперником, трудным для обгоня. Также важным фактором оказалась деградация покрышек на машине Aston Martin, которая оказалась меньше, чем на машинах Williams, что требует дальнейшего изучения.

Ближе к концу гонки Франко проявил себя отлично, находясь всего в нескольких секундах позади своего партнёра по команде. Он готов был реагировать на любые обстоятельства на трассе, что и случилось (имеется в виду авария на 49-м круге, после которой выбыли Серхио Перес и Карлос Сайнс).

Оба пилота команды Williams заслуживают похвалы за успешное выступление, особенно учитывая сложность прохождения Гран При Азербайджана с одной остановкой. Это требует максимальной экономии ресурсов покрышек и отсутствия ошибок, с чем Алекс и Франко справились великолепно.

Следующий этап сезона Формулы 1 пройдёт в Сингапуре. Все с нетерпением ждут результатов команды Williams на этом этапе и в оставшихся гонках сезона. Болельщики надеются, что успех будет продолжаться и в будущем».

Источник

Джеймс Ваулз (20)Williams (108)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация