Ваулз: «Элбон окажется в невыгодной позиции»

В Сингапуре, после завершения первой тренировки на трассе Марина-Бей, руководитель команды Williams Джеймс Ваулз прокомментировал инцидент с автомобилем Алекса Элбона. Уже в самом начале сессии на машине под номером 23 вспыхнули задние тормоза, что не осталось незамеченным для зрителей и специалистов.

Ваулз в эфире Sky Sport сообщил, что команде предстоит значительный ремонт: «Нам придётся поменять почти всю заднюю часть машины». По его словам, потребуется дополнительное время, чтобы точно определить степень повреждений. Однако специалист отметил, что процесс восстановления стал проще благодаря заранее подготовленным узлам. Williams располагает сборными компонентами, включающими коробку передач и заднюю подвеску, что облегчает замену.

Руководитель подчеркнул важность тренировочных сессий: «Я бы предпочёл, чтобы команда не теряла ни одной тренировки». Он отметил, что темп на трассе рос стремительно, и к концу первой сессии время на круге улучшилось на три-четыре секунды. Ваулз добавил, что вторая тренировка будет иметь большее значение, однако специфика городской трассы требует постепенного наращивания скорости, и это создаёт для Элбона дополнительные трудности.

В итоговом протоколе первой тренировки Карлос Сайнс занял восьмое место, но команда Williams пока не использовала мягкие шины.

Джеймс Ваулз подтвердил, что команда могла бы улучшить результат на пару десятых секунды. Он отметил, что Карлос Сайнс показал хорошие круги, а также напомнил о его победе на этой трассе в 2023 году. Глава Williams подчеркнул, что конкуренция в этот уик-энд особенно высока, и команда ожидала, что в Сингапуре столкнётся с большими трудностями, чем в Баку.

Несмотря на сложности, Ваулз выразил уверенность, что у Williams есть шанс побороться за места в первой десятке. Он подчеркнул, что обновление текущей машины не является главным приоритетом, поскольку команда сосредоточена на правильной работе и планирует сделать значительный шаг вперёд в следующем сезоне.

Руководитель добавил, что в Williams продолжается поэтапное совершенствование производственной инфраструктуры, включая обновление оборудования и работу с телеметрией. По его словам, пройдёт ещё около двух лет, прежде чем команда сможет соперничать с лидерами чемпионата. Однако Ваулз отметил, что Williams ежегодно прогрессирует и выразил уверенность в дальнейшем развитии коллектива.