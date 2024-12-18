Вассёр: Вся команда должна быть более эффективной в своей работе

По итогам завершившегося сезона команда Ferrari завоевала второе место в Кубке конструкторов, уступив McLaren четырнадцать очков. Глава итальянской гоночной команды Фредерик Вассёр выразил мнение, что необходимо усерднее трудиться, чтобы в следующем, 2025 году, иметь возможность претендовать на более высокие достижения.

«Было бы ошибкой сосредотачиваться только на одной области, в которой нам нужно улучшиться. Если мы нацелены на создание конкурентоспособного болида, то необходимо уделять внимание каждому аспекту, влияющему на скорость. Речь идет не только о повышении надежности, но и о улучшении во всех областях», - подчеркнул Фредерик Вассёр.

Глава команды Ferrari отметил, что не желает выделять отдельные сферы, требующие особого внимания, чтобы не указывать пальцем на конкретных сотрудников. По его мнению, каждый член команды, каждый подразделение должны стремиться к совершенству в своей работе.

«Это не критика. Такова философия работы нашей команды - каждый из нас должен каждый день приходить на работу и стараться сделать свою работу лучше, чем вчера. Важно постоянно искать возможности для улучшения, чтобы выигрывать лишние десятые секунды. Именно такова суть нашего спорта, и если у нас нет такого подхода, то мы обречены», - подчеркнул глава Ferrari.

«Поэтому я буду продолжать требовать от всех сотрудников больших усилий. Каждый из них влияет на скорость болида в своей области, и в каждой из них нам необходимо справляться с поставленными задачами лучше, чем в прошлом сезоне», - заверил Фредерик Вассёр.