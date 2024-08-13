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Гонщик Вассер: Мы готовы к гонкам на трассах, которые нам подходят.

Руководитель команды Ferrari, Фредерик Вассёр, делает акцент на том, что не следует паниковать из-за последних результатов. Он уверен, что предстоящие гонки на трассах, которые лучше подходят SF-24, могут изменить ситуацию.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.08.2024, 19:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель команды Ferrari, Фредерик Вассёр, делает акцент на том, что не следует паниковать из-за последних результатов. Он уверен, что предстоящие гонки на трассах, которые лучше подходят SF-24, могут изменить ситуацию. Однако он признал, что проблемы, возникшие в Зандфорте, могут повториться.

Вассёр подчеркнул, что Монца, Баку и Сингапур – именно те трассы, где Ferrari может показать свой потенциал. Главное для команды – продолжать зарабатывать очки. На Гран При Бельгии команда практически достигла поставленной цели по не потери очков относительно McLaren и Red Bull.

По мнению руководителя команды, успех Mercedes в Бельгии демонстрирует, что даже маленький прогресс в течение уик-энда может переломить ход гонки. Он отметил, что нельзя ущемлять значимость даже самых мелких шажков вперёд.

Фредерик Вассёр напомнил, что реальность сейчас отличается от ситуации два года назад, когда команда могла позволить себе потерять позиции. Он подчеркнул важность того, чтобы продолжать работу в разных направлениях, не впадая в панику и обращая внимание на детали. По его словам, в данный момент у него отличное настроение.

Источник

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