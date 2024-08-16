Вассер: Сайнс – настоящий мастер своего дела

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр рассказал о причинах досрочного объявления о том, что соглашение с пилотом Карлосом Сайнсом не будет продлено.

Фредерик Вассёр отметил: «Если мы оценим первую часть текущего сезона, учитывая, что Карлос пропустил Гран При Джидды, то его выступления были очень качественными».

Специалист также подчеркнул, что Сайнс профессионален и стабилен, поэтому решение о досрочном информировании было принято для того, чтобы гонщик мог фокусироваться на гонках. «Было ясно, что в какой-то момент он будет рассматривать предложения других команд, и это могло бы отвлечь его. Но Карлос великолепно справился с задачей с самого начала сезона и проявлял профессионализм и в прошлом году».

В ближайшие недели до летнего перерыва количество вопросов от журналистов возросло, что могло бы отвлечь пилота, но несмотря на это на Гран При Бельгии он продемонстрировал отличные результаты в квалификации. «В первой и второй сессиях он показал хорошие времена, и только на заключительном круге допустил ошибку. Однако, не стоит делать поспешные выводы из того факта, что он затормозил чуть позже на пять метров, это не было следствием каких-то проблем – он превосходил Шарля в обеих сессиях».