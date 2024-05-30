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Иван Вассёр: Распределение сил будет меняться в зависимости от трассы

Шарль Леклер уверенно завоевал поул и одержал победу в гонке в Монако, демонстрируя прекрасное мастерство за рулём и оставив соперникам лишь место второго плана.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.05.2024, 15:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Шарль Леклер уверенно завоевал поул и одержал победу в гонке в Монако, демонстрируя прекрасное мастерство за рулём и оставив соперникам лишь место второго плана. Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем борьба за лидирующие позиции будет продолжать меняться в зависимости от особенностей каждой конкретной трассы.

«На данный момент три команды, включая Mercedes, которая не находится слишком далеко сзади, демонстрируют высокую конкурентоспособность и способны бороться за первые ряды на старте гонок. Надеюсь, что эта интрига сохранится до самого конца сезона», - поделился мнением Фредерик Вассёр.

Специалист добавил, что важно понимать, что на разных трассах преимущество может быть у разных команд, будь то Red Bull, Ferrari или McLaren. По его словам, команде предстоит действовать прагматично, учитывая особенности каждой гонки, что является важным аспектом в борьбе за победы.

«В прошлом сезоне мы упустили слишком много очков, однако в этом году команда сделала значительный прогресс в этом направлении. Мы стали более прагматичными в нашем подходе к гонкам, и такой подход будет сохраняться до конца сезона. Нас ожидает очень напряжённая борьба», - заключил Фредерик Вассёр.

Источник

Ferrari (116)Фредерик Вассёр (20)

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