Главная Новости Ferrari Вассёр: «В течение сезона разница в результатах сократится»
Новости

Вассёр: «В течение сезона разница в результатах сократится»

Фредерик Вассёр ожидает сокращения разрыва между лидерами Формулы-1 в 2026 году и существенного прогресса команд-аутсайдеров по ходу сезона.
Иннокентий Петров
01.03.2026, 17:12·2 мин
Фото: F1news.ru

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр высказал своё мнение о том, как изменится расстановка сил в Формуле 1 к 2026 году. Он полагает, что разрыв между лидерами и остальными коллективами уменьшится по ходу сезона, а также ожидает серьёзного прогресса от одной из команд-аутсайдеров.

«У меня нет четкого объяснения, почему ведущие команды по-прежнему остаются впереди, несмотря на ограничения бюджетов и лимиты времени работы в аэродинамической трубе. Сближение результатов обязательно произойдёт, но через много лет», — отметил Фредерик Вассёр.

По словам руководителя Ferrari, прошлый сезон оказался самым напряжённым за последнее время благодаря высокой плотности борьбы, что стало возможным благодаря стабильности технического регламента. Вассёр также подчеркнул, что в текущем сезоне разрыв между командами, вероятно, будет чуть больше, однако по мере развития чемпионата можно ожидать сокращения отставания.

Он добавил, что ключевым фактором станет различие во времени, выделенном коллективам на работу в аэродинамической трубе. Вассёр выразил уверенность, что даже если стартовые позиции команд будут заметно отличаться, разница в скорости со временем сократится.

Источник

Фредерик Вассёр (130)Ferrari (729)

