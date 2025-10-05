Вассёр: Перед нами стоит сложная задача выбора

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр ожидает, что Гран При Сингапура станет серьёзным испытанием для всех участников, однако именно это может дать его команде шанс на успешное выступление.

Вассёр отметил, что его настрой остаётся позитивным, несмотря на прогнозируемые непростые погодные условия на старте гонки. По его словам, на втором секторе трассы скопилось значительное количество воды, в то время как первый и третий сектор выглядят гораздо суше.

Перед командой стоит задача выбрать оптимальный комплект шин для старта, что, по мнению Вассёра, будет непросто. Тем не менее, он считает, что именно в подобных обстоятельствах могут появиться дополнительные возможности для Ferrari.

Вассёр добавил, что если бы команда стартовала с поула, он бы предпочёл, чтобы гонка прошла при стабильной погоде. Тем не менее, руководитель Ferrari подчеркнул, что все команды находятся в одинаковых условиях, и предстоящие задачи требуют особого внимания.