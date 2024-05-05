Бас Вассер: Вероятность атаки выше на первом круге

Руководитель итальянской команды Ferrari, Фредерик Вассер, выразил надежду на то, что гонщики Шарль Леклер и Карлос Сайнс смогут состязаться с пилотами Red Bull в предстоящей гонке. Однако он отметил, что Макс Ферстаппен продемонстрировал более высокую скорость.

«Вчера мы уступили Red Bull около двух десятых, однако сегодняшний день может принести новые возможности, - отметил Фредерик Вассер. - Очень важно успешно стартовать, учитывая сложности обгона, с которыми мы столкнулись вчера. В начале гонки нам необходимо сохранить возможность использования DRS, чтобы открыть шансы на успех».

Он также подчеркнул опасности первого поворота на трассе: «Все двадцать гонщиков выстроятся в строй именно на этом повороте, поэтому первый круг требует особой осторожности. Мы надеемся, что к концу круга все машины будут на ходу, сохраняя целостность всех четырех колес и обоих крыльев!» - добавил Вассер с улыбкой.

По мнению руководителя Ferrari, борьба за позиции в начале гонки играет ключевую роль: «Обгонять на этой трассе сложно, как показал вчерашний спринт. Именно поэтому первый круг может предоставить лучшие шансы для успешной атаки», - подытожил Фредерик Вассер.