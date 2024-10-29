Не следует считать, что мы самые быстрые, - Вассёр

Во время проведения гоночного уик-энда в Мексике руководитель Ferrari, Фредерик Вассёр, отметил, что команда находится в отличной ситуации. В то время как Ferrari серьезно претендует на победу в Кубке конструкторов, внимание болельщиков привлечено прежде всего к битве между Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном за чемпионский титул.

«Мы рады, что одержали вторую победу подряд. Карлос продемонстрировал отличную работу на этом уик-энде, начиная с первых кругов тренировок и продолжая во время гонки», - отметил руководитель Скудерии.

Хотя Шарль Леклер показывал хороший темп, он столкнулся с проблемами при обгоне медленных соперников, что стоило ему ценных секунд. Несмотря на это, команда была довольна выступлением обоих гонщиков.

Мексиканская трасса представляла свои особенности, на которые Ferrari не ориентировалась при разработке машины. Тем не менее, команда справилась с задачей и продемонстрировала высокую эффективность в сложных условиях.

После успешных выступлений на различных трассах, включая Монцу, Ferrari чувствует себя уверенно на оставшихся гонках сезона. Однако руководство команды призывает сохранять концентрацию и не расслабляться, поскольку успех зависит не только от потенциала машины, но и от работы команды в целом.

В предстоящем уик-энде в Сан-Паулу Ferrari готовится начинать все с чистого листа, учитывая, что все гонщики первой восьмерки могут бороться за поул. Несмотря на хорошее положение в общем зачёте, команда не намерена расслабляться и осознает, что конкуренты также очень сильны.

Руководство подчеркнуло, что подход к каждой гонке должен быть индивидуальным, и не стоит заранее делать выводы о возможных результатах. Ferrari готова к борьбе на бразильской трассе, понимая, что конкуренты из топ-команд также готовы дать отпор и бороться за победу.

«Мы не будем менять наш подход к подготовке к гонкам. Мы не можем быть уверены, что окажемся в числе лидеров в следующем уик-энде, но одно мы знаем наверняка - нам нужно продолжать работать в том же духе», - подытожил руководитель Ferrari.