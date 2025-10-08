Главная Новости Ferrari Вассёр: "Машина Хэмилтона находилась в безопасном состоянии"
Вассёр: "Машина Хэмилтона находилась в безопасном состоянии"

Руководитель Ferrari Вассёр заявил, что машина Хэмилтона на Гран При Сингапура была безопасна несмотря на перегрев тормозов и адаптацию темпа.
08.10.2025, 12:01·2 мин
Фото: F1news.ru

Фредерик Вассёр, занимающий пост руководителя команды Ferrari, прокомментировал ситуацию, возникшую на последних кругах Гран При Сингапура. По его словам, несмотря на опасения, высказанные по радио Фернандо Алонсо относительно состояния болида Льюиса Хэмилтона, машина Mercedes оставалась в пределах допустимой безопасности.

«В условиях трассы в Сингапуре, где на тормозную систему приходится серьёзная нагрузка, особенно при борьбе в середине пелотона, Льюис Хэмилтон контролировал темп и не предпринимал максимальных атак», — отметил Вассёр. Он добавил, что в завершающей стадии гонки лидер Mercedes снизил скорость на 30 секунд, что позволило избежать риска и сохранить стабильность автомобиля.

Вассёр также рассказал, что перегрев тормозов наблюдался не только у Хэмилтона, но и у других пилотов практически с самого начала дистанции. По его словам, с третьего круга гонщикам приходилось выбирать особую тактику, максимально снижая скорость и изменяя точки торможения практически на каждом круге.

«Несколько кругов, когда Льюис повышал темп, действительно были очень быстрыми, однако большую часть дистанции — 95% гонки — ему приходилось действовать осторожно, следя за состоянием машины», — подытожил руководитель Ferrari. Он подчеркнул, что в подобных условиях сложно оценить, насколько темп Ferrari мог бы конкурировать с McLaren и Red Bull, ведь уже в самом начале команда перешла на режим экономии ресурсов.

