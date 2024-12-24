Необходимость Льюису освоить множество процедур, - Вассёр

Лента новостей не оставляет равнодушными поклонников автоспорта. Стало известно, что Льюис Хэмилтон впервые примет участие в испытаниях за рулем Ferrari уже в январе текущего года. Предстоит пилоту испытать машину модели 2023 года, что соответствует правилам и нормам проведения. Глава итальянской гоночной команды Фредерик Вассёр поделился, что часть тренировок Хэмилтона перед началом сезона пройдет на автосимуляторе.

Фредерик Вассёр выразил уверенность в способностях Льюиса: «За несколько дней Льюису предстоит ознакомиться с множеством наших процедур, но учитывая его опыт, я уверен, что справится. Кроме того, часть тренировок мы проведем заранее на симуляторе».

На симуляторе гонщик сможет отработать ситуации, имитирующие квалификацию и гонку, полностью погрузиться в процесс управления гоночным болидом и изучить все тонкости его характеристик.

«Честно говоря, я абсолютно спокоен насчет этого. Это не является наибольшей проблемой. Главное - сосредоточиться на создании конкурентоспособной машины, способной бороться за чемпионский титул», - подчеркнул глава команды.