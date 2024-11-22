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Водитель Вассер уверен, что изменения, внесенные FIA, не повлияют на скорость.

Руководитель команды Скудерия, Фредерик Вассёр, выразил своё недовольство по поводу внезапного ознакомления команд с новой технической директивой, выпущенной FIA за два дня до отъезда в Лас-Вегас.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.11.2024, 09:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель команды Скудерия, Фредерик Вассёр, выразил своё недовольство по поводу внезапного ознакомления команд с новой технической директивой, выпущенной FIA за два дня до отъезда в Лас-Вегас.

Вассёр подчеркнул, что новая директива вводит не просто разъяснения текущих правил, а новое правило, и обратил внимание на то, что федерация представляет свои документы в пятницу вечером, оставляя командам всего два дня на реакцию.

Руководитель Скудерии выразил удивление таким строгим подходом, отметив, что команда уже два года использует одну и ту же контрольную планку, о которой FIA была проинформирована задолго до этого.

Касаясь заявлений представителей Red Bull Racing о том, что изменения в новой директиве могут повлиять в первую очередь на Ferrari, Mercedes и, возможно, McLaren, Вассёр заявил, что фокусируется исключительно на своей команде и не обращает внимания на мнения конкурентов.

Он подчеркнул, что не в курсе того, какие шаги предпринимает Mercedes, и не считает, что эти изменения существенно повлияют на скорость их болида, по крайней мере, не в предстоящий уик-энд.

Источник

Ferrari (278)Фредерик Вассёр (44)

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