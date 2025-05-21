Гран-при Монако – особенная гонка для Ferrari, подчеркивает Вассер

Перед началом гоночного уик-энда в Монако руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр поделился планами команды на предстоящие соревнования. Он отметил, что особое внимание уделялось работе над скоростью болида в квалификации. Вассёр подчеркнул, что на уличной трассе стартовая позиция имеет ключевое значение.

«Гран При Монако – уникальное событие», - отметил Фредерик Вассёр. «Мы знаем, насколько важно показать хорошие результаты в квалификации на этой трассе. Поэтому в последние дни мы работали над увеличением скорости на быстрых кругах, так как на предыдущих этапах у нас были проблемы по субботам».

Спортивный регламент на Гран При Монако претерпит некоторые изменения, связанные с проведением гонки. Так, каждый гонщик будет обязан сделать как минимум два пит-стопа. Цель таких нововведений – увеличить значение стратегии и сделать соревнования на трассе более увлекательными для зрителей и участников.

Кроме того, Гран При Монако является домашней для гонщика Феррари Шарля Леклера. Этот факт делает этап еще более значимым для команды. Вассёр подчеркнул, что команда полна решимости предоставить Леклеру и Льюису Хэмилтону лучшие возможности для раскрытия потенциала болида и показа высоких результатов на трассе».