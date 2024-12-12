Вассер сообщил о возвращении Сайнса в Ferrari

Всего несколько дней прошло с момента завершения Карлосом Сайнсом сотрудничества с Ferrari, но уже появились обсуждения о его возможном возвращении.

В январе 2025 года исполнится 40 лет Льюису Хэмилтону, и семикратный чемпион мира может завершить карьеру через два-три года. Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр в интервью испанскому телеканалу DAZN прокомментировал возможность возвращения Карлоса Сайнса в команду после ухода Хэмилтона.

«Конечно, – ответил Вассёр. – Несколько раз мы обсуждали этот вопрос. Формула 1 – это небольшой мир, всего десять команд и лишь шесть или семь гонщиков на самом высоком уровне. Никто не знает, что ждёт нас в будущем, но в данный момент как Сайнс, так и мы должны сосредоточиться на текущих проектах.

Сейчас невозможно предугадать, какие события разовьются в 2027, 2028 и 2029 годах».