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Вассер сообщил о возвращении Сайнса в Ferrari

Всего несколько дней прошло с момента завершения Карлосом Сайнсом сотрудничества с Ferrari, но уже появились обсуждения о его возможном возвращении.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.12.2024, 15:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Всего несколько дней прошло с момента завершения Карлосом Сайнсом сотрудничества с Ferrari, но уже появились обсуждения о его возможном возвращении.

В январе 2025 года исполнится 40 лет Льюису Хэмилтону, и семикратный чемпион мира может завершить карьеру через два-три года. Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр в интервью испанскому телеканалу DAZN прокомментировал возможность возвращения Карлоса Сайнса в команду после ухода Хэмилтона.

«Конечно, – ответил Вассёр. – Несколько раз мы обсуждали этот вопрос. Формула 1 – это небольшой мир, всего десять команд и лишь шесть или семь гонщиков на самом высоком уровне. Никто не знает, что ждёт нас в будущем, но в данный момент как Сайнс, так и мы должны сосредоточиться на текущих проектах.

Сейчас невозможно предугадать, какие события разовьются в 2027, 2028 и 2029 годах».

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