Вассёр: «Чтобы сделать шаг вперёд, нам нужно улучшить все аспекты»

На японском этапе чемпионата Формулы 1 команда Ferrari пополнила свою копилку еще на 23 очка. Шарль Леклер вновь оказался на подиуме — во второй раз в нынешнем сезоне, а Льюис Хэмилтон завершил гонку на пятой позиции.

Результаты заезда на трассе в Сузуке прокомментировал руководитель Скудерии Фредерик Вассёр в эфире Sky Italia. В начале своего выступления он уточнил высказывание, сделанное накануне: "Когда я сказал, что с Гран При Майами стартует новый чемпионат, имелось в виду, что к этому моменту все команды подготовят обновления и смогут поработать над программным обеспечением. Это приведет к улучшениям не только у нас — весь пелотон сделает шаг вперед."

Вассёр также отметил, что столь длительный перерыв в середине сезона — явление необычное для Формулы 1. Он добавил, что впереди этап омологации машин, и все коллективы максимально выкладываются в борьбе за прогресс. "Посмотрим, как изменится расстановка сил после этих изменений," — добавил руководитель Ferrari.

Переходя к анализу самой гонки, Вассёр обратил внимание на проблемы, с которыми столкнулся Льюис Хэмилтон: "Льюис больше, чем Шарль, жаловался на шины, и его положение осложнялось режимом обгона. Если отставание превышает одну секунду, теряется и эффект слипстрима. Именно такая ситуация сложилась у Льюиса в борьбе с Ландо Норрисом."

Руководитель Скудерии подчеркнул, что по ходу всего заезда борьба шла по всему пелотону — гонщики постоянно вступали в дуэли друг с другом: "Именно этого мы и хотим. Мы стремимся видеть насыщенную борьбу на трассе, чтобы зрители наблюдали множество поединков, как сегодня."

Вассёр перечислил участников напряженной гонки: Ландо Норрис, Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл, Оскар Пиастри — по его словам, все они профессионалы, отлично проявляющие себя на трассе. "Сегодня было немало обгонов без контактов между машинами — и это положительно влияет как на Формулу 1 в целом, так и на нашу команду," — заметил Вассёр.

В заключение он добавил, что Ferrari предстоит работать над всеми аспектами, чтобы добиться прогресса. "Мы должны совершенствовать аэродинамику, эффективнее работать с шинами, лучше настраивать шасси. На прямых участках трассы мы уступаем Mercedes, а модернизация силовых установок ограничена до вступления в силу программы ADUO. Если сосредоточиться только на одной области, можно потерять в темпе в других аспектах. Потенциал SF-26 еще не раскрыт полностью."

Вассёр также отметил разницу между квалификационным и гоночным темпом в сравнении с Mercedes. "Не уверен, насколько они быстрее нас в квалификации — на пять или шесть десятых — но в гонке отставание сокращается за счет борьбы и слипстрима. Чтобы опередить их, нам нужно сделать следующий шаг вперед, и это наша ближайшая задача," — резюмировал руководитель Ferrari.