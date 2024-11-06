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Вассер: В Лас-Вегасе нам нужно набрать много очков

В последнее время в итальянской команде Ferrari нет новых новинок, поскольку они ориентируются на планы, разработанные для Гран При на домашнем треке в Монце.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.11.2024, 16:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

В последнее время в итальянской команде Ferrari нет новых новинок, поскольку они ориентируются на планы, разработанные для Гран При на домашнем треке в Монце. Руководитель коллектива Фредерик Вассёр считает, что в данный момент основное внимание следует уделить подготовке к предстоящему сезону.

«Мы уже несколько месяцев фокусируемся на проекте на следующий год. Никаких новых улучшений больше не будет. Мы не рассматриваем текущую ситуацию, мы просто переходим от гонки к гонке. Это, на мой взгляд, правильный подход: сосредоточиться на себе и не погружаться в расчёты. Я даже не уверен, где мы сейчас находимся. Я знаю, какое у нас место, но не интересуюсь разницей в очках. Именно такой стратегией я собираюсь придерживаться и в дальнейшем».

«Сейчас у McLaren больше, что терять, чем у нас. Было бы здорово, если бы в Бразилии мы потеряли бы меньше очков. Хотя мне вообще было бы предпочтительнее не потерять их, а заработать. Поэтому в следующие выходные нам необходимо показать лучшую производительность. Я надеюсь, что в Лас-Вегасе у нас всё сложится куда успешнее. Мы должны набрать там много очков».

Источник

Ferrari (264)Фредерик Вассёр (41)

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