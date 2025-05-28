Вассер: Мы стремимся сохранить достигнутую скорость

В последних гонках команда Ferrari продемонстрировала значительный прогресс, который планирует закрепить на Гран При в Барселоне. Руководитель команды, Фредерик Вассёр, поделился мнением перед предстоящим этапом.

«Позади первая треть сезона, впереди Гран При Испании на хорошо знакомой всем гонщикам и командам трассе. Мы приезжаем в Барселону после двух позитивных гонок, а на последнем этапе в Монако мы прибавили и в квалификации. Поэтому в этот уик-энд наша цель – сохранить набранный темп.

На этом этапе вступят в силу более строгие тесты на гибкость переднего антикрыла, что также нужно учитывать», - отметил Вассёр.