Главная Новости Ferrari Вассер: Мы стремимся сохранить достигнутую скорость
Новости

Вассер: Мы стремимся сохранить достигнутую скорость

Прогресс Ferrari: оценка в Barcelone и новые вызовы. Руководитель команды о целях и стратегии на гонке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.05.2025, 14:21·1 мин
single
Фото: F1news.ru

В последних гонках команда Ferrari продемонстрировала значительный прогресс, который планирует закрепить на Гран При в Барселоне. Руководитель команды, Фредерик Вассёр, поделился мнением перед предстоящим этапом.

«Позади первая треть сезона, впереди Гран При Испании на хорошо знакомой всем гонщикам и командам трассе. Мы приезжаем в Барселону после двух позитивных гонок, а на последнем этапе в Монако мы прибавили и в квалификации. Поэтому в этот уик-энд наша цель – сохранить набранный темп.

На этом этапе вступят в силу более строгие тесты на гибкость переднего антикрыла, что также нужно учитывать», - отметил Вассёр.

Источник

Фредерик Вассёр (62)Ferrari (369)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация