Сенна: Я думаю, это отличная возможность для него.

Стоффель Вандорн начал свою карьеру в автоспорте необычным образом - через общепит. Его отец, архитектор, получил заказ на проектирование ресторана для картодрома, расположенного неподалеку от их дома в бельгийском городке Кортрейк. Отец часто бывал на строительстве, иногда брал с собой сына, и однажды Стоффелю дали покататься на карте.

В 16 лет он стал чемпионом Бельгии, в 18 выиграл Еврокубок Ф4, а в 20 лет завоевал Еврокубок Формулы Renault 2.0. В 23 года он стал лучшим в серии GP2, которая сейчас известна как Формула 2.

В 2013 году он присоединился к молодежной программе McLaren, а через три года неожиданно для себя дебютировал в Формуле 1, заменив Фернандо Алонсо на Гран При Бахрейна. За два сезона в McLaren его карьера в F1 не сложилась, и он перешел в Формулу E, где в 2022 году стал чемпионом мира.

Несмотря на переход в другую серию, Вандорн поддерживал связи с Формулой 1, работая резервным гонщиком у McLaren, Mercedes и теперь Aston Martin, где снова встретился с Алонсо, своим бывшим напарником.

В интервью Стоффель признал, что после ухода из Формулы 1 было непросто. Он нашел вдохновение в гонках на выносливость и в Формуле E. Сотрудничество с Mercedes и Aston Martin дало ценный опыт, который помогает ему в различных гоночных сериях.

Вандорн выразил желание выиграть ещё один титул в Formule E, а также принять участие в гонке «24 часа Ле-Мана», мечте каждого гонщика. Он уверен, что с радостью вернется в F1, если представится возможность, поскольку чувствует себя в хорошей форме и поддерживает связь с миром F1.

Психологически он считает себя лучше подготовленным к Формуле 1 сейчас, чем в момент своего первого старта. Он рад, что дверь в F1 остается открытой, и готов воспользоваться шансом, если он представится.