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Ожидания Валттери Боттаса: «Завтра, скорее всего, все ускорятся»

На Гран При Монцы новый руководитель Sauber Motorsport Маттиа Бинотто встретился с пилотом Валттери Боттасом, который занял одиннадцатое место. Согласно Боттасу, он рад вернуться на эту трассу и отметил отличную работу команды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.08.2024, 22:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

На Гран При Монцы новый руководитель Sauber Motorsport Маттиа Бинотто встретился с пилотом Валттери Боттасом, который занял одиннадцатое место. Согласно Боттасу, он рад вернуться на эту трассу и отметил отличную работу команды. По его словам, они выполнили все запланированные задачи и даже улучшили форму по сравнению с предыдущим гонкой в Зандфорте. Он также выразил уверенность в том, что к следующему дню они смогут продолжить движение вперед, так как Монца более подходит под их машину.

Однако, пилот Гуаньюй Чжоу финишировал лишь двадцатым. Он поделился, что работа на трассе была интенсивной, так как перед стартом многое пришлось исправлять. По его мнению, первая тренировка прошла успешно, хотя со второй были сложности. Он выразил уверенность в том, что команда разберется с возникшими проблемами и завтра покажет лучший результат. Чжоу считает, что у них есть потенциал для улучшения настроек и повышения эффективности, особенно учитывая новые настройки, полученные Валттери Боттасом.

Источник

Валттери Боттас (48)Гуаньюй Чжоу (34)Sauber (70)

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