Отзыв Валттери Боттаса о гонке: "У машины не было темпа"

Гонщики Sauber не смогли попасть в зону очков на гонке в Майами. Гуаньюй Чжоу финишировал на четырнадцатом месте, а Валттери Боттас на шестнадцатой позиции. Представители команды отметили, что скорость болида не позволила бороться за призовые места, однако инженеры уже трудятся над новыми обновлениями к следующему этапу в Имоле, которые, как ожидается, помогут улучшить результаты.

Гуаньюй Чжоу, финишовавший четырнадцатым, поделился своими впечатлениями: «Сегодня мы отдали на поле всё, на что были способны. Это была сложная гонка, напоминающая во многом субботний спринт, но с хорошим началом».

«К сожалению, я оказался застрявшим за Элбоном – в поворотах наш болид был быстрее, однако на прямых у Williams была преимущество в максимальной скорости. Даже со включенной DRS мне не хватало, чтобы сократить разрыв и выполнить успешный обгон».

«Мы продолжим двигаться вперед. В отличие от конкурентов, мы не привозили большие обновления на последние два этапа. Вместе с тем команда работает на износ, и мы уверены в перспективности новинок, над которыми в настоящее время трудимся. Обновления начнут появляться на болиде в Имоле, и я надеюсь, что они помогут нам бороться за призовые очки».

Валттери Боттас, финишировавший шестнадцатым, прокомментировал гонку: «Учитывая наше стартовое положение, мы решились на альтернативную стратегию. К сожалению, момент появления машины безопасности на трассе сыграл не в нашу пользу. Наш болид не обладал достаточным темпом, и нам не удалось подняться в таблице».

«Тем не менее, нам удалось получить много полезного опыта на этом уик-энде, и у нас будет возможность использовать накопленные знания через две недели в Имоле, на трассе с совершенно другим характером. Кроме того, команда привезет с собой несколько новых обновлений, которые, как ожидается, окажут нам помощь. После этого уик-энда мы осознали, что борьба в чемпионате невероятно ожесточена, и каждая мелочь может повлиять на результаты».