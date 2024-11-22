С новинками все выглядит не так плохо, - Валттери Боттас.

В рамках первого дня уик-энда в Лас-Вегасе гонщик команды Sauber - Валттери Боттас, продемонстрировал 11-е время, в то время как его партнер по команде, Гуаньюй Чжоу, финишировал на 16-й строчке...

Валттери Боттас, занявший 11-ю позицию, поделился своими впечатлениями: "Новые обновления, которые мы внедрили на этом этапе, себя оправдали, что позволило нам улучшить характеристики болида - это радует. Всегда сложно предсказать, на каком месте мы окажемся в квалификации, однако ситуация выглядит не так уж и плохо."

"Потеря пяти позиций на стартовой решетке из-за штрафа - неприятное обстоятельство, но я постараюсь показать максимальный результат в квалификации, чтобы подняться как можно выше."

"Сейчас наш приоритет - улучшить наше качество выступления в квалификации на отдельных кругах, а также повысить нашу скорость в гонке, что в последнее время было нашей слабой стороной".

Гуаньюй Чжоу, финишировавший на 16-й позиции, отметил: "На тренировках мы смогли собрать значительное количество информации, несмотря на то, что сцепление с дорогой было крайне низким. Хотя состояние трассы улучшалось с каждым заездом, торможение всё равно приходилось делать буквально на льду".

"Мы экспериментировали с различными настройками, однако оптимального баланса пока что не достигли. Мы совместно с командой будем работать над этим - я понимаю, что ожидать от машины, и если мы найдем правильное решение, то сможем раскрыть её потенциал. Условия на данный момент довольно сложные, особенно в некоторых поворотах, что усугубляет ситуацию. С нетерпением жду завтрашней квалификации - ведь всё может измениться".