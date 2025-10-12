Главная Новости Ferrari Валттери Боттас по-прежнему верит в Льюиса Хэмилтона
Валттери Боттас по-прежнему верит в Льюиса Хэмилтона

Валттери Боттас прокомментировал трудную адаптацию Льюиса Хэмилтона в Ferrari и выразил уверенность, что британский пилот сможет добиться успеха в будущем.
Иннокентий Петров
Иннокентий Петров
12.10.2025, 16:41·2 мин
Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон оказался в непростой ситуации после перехода в Ferrari. Итальянская команда в текущем сезоне вынуждена бороться с трудностями, и её болид пока не позволяет стабильно претендовать на места на подиуме.

В то время как Шарль Леклер уже пять раз завершал гонки в тройке лидеров, эти успехи пришлись на первую часть чемпионата 2025 года. Для Хэмилтона же нынешний сезон пока складывается менее удачно — ему ещё не удалось попасть в число призёров ни на одном этапе.

Тем не менее, Валттери Боттас, ранее выступавший вместе с Хэмилтоном за Mercedes, сохраняет оптимизм в отношении своего бывшего напарника. Финский гонщик, слова которого приводит Crash.net, выразил надежду, что Льюису удастся преодолеть трудности: «Надеюсь, он ещё отыграется. Время покажет, удастся ли ему это. У него были и неплохие моменты, но также ему иногда не везло. Ситуация сложная, ведь после стольких лет работы в Mercedes, где он был лидером, непросто перейти в другую команду».

Боттас также отметил, что переход в новую команду требует адаптации: «Сейчас он работает в совершенно иной среде, и пока я вряд ли смогу что-то добавить к тому, что уже сказал: только время покажет, добьётся Льюис улучшений или нет. Но я очень на это надеюсь, поскольку считаю, что он по-прежнему заслуживает возможности бороться за высокие результаты».

