Валттери Боттас: «Прежний опыт ничего не гарантирует»

Валттери Боттас начинает новый этап своей карьеры, присоединившись к команде Cadillac F1. Дебют коллектива в Формуле 1 состоится на Гран При Австралии в 2026 году, что ознаменует начало истории команды на высшем уровне автоспорта.

Боттас отметил, что переход в новую команду — уникальное событие для любого пилота Формулы 1. По его словам, подобное происходит нечасто, и коллектив уже проделал большой объём работы, успешно преодолевая возникающие трудности. Спортсмен подчеркнул, что команда заслуживает признания уже за сам факт готовности к старту сезона, и выразил удовлетворение достигнутым прогрессом.

Пилот поделился ожиданиями от предстоящего сезона, подчеркнув, что главная задача на 2026 год — демонстрировать стабильный прогресс. Валттери выразил надежду, что коллективу удастся постоянно совершенствоваться в течение всего чемпионата. Он также обратил внимание на тот факт, что весь пелотон столкнётся с необходимостью адаптации к новым машинам и силовым установкам следующего поколения, что ставит команды в схожие условия.

Боттас отметил, что старт с нуля требует дополнительных усилий и внимания ко всем аспектам работы. Он заявил, что находится в отличной физической форме благодаря расширенной программе предсезонных тестов, которая позволила ему восстановить необходимые навыки и ощущения за рулём.

Пилот признался, что не ожидал, насколько будет рад участвовать в пресс-конференции после годичного перерыва. Однако он подчеркнул, что пока сложно оценить уровень конкурентоспособности команды, ведь впереди ещё ни одной гонки, а позади лишь тестовые заезды.

Валттери уверен, что предыдущий опыт выступлений в Формуле 1 может оказаться полезным, хоть и не гарантирует успеха. Он отметил, что наличие двух опытных гонщиков, включая Серхио Переса, станет преимуществом для молодой команды. По словам Боттаса, за годы карьеры оба пилота сотрудничали с разными коллективами и знают, какие методы работы эффективны, а какие — нет, что может сыграть важную роль в развитии Cadillac F1.