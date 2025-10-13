Валттери Боттас: «С Пересом у нас получится отличное сотрудничество»

В 2026 году в команде Cadillac появится новый дуэт пилотов: Валттери Боттас и Серхио Перес впервые станут напарниками. В преддверии предстоящего сезона финский гонщик поделился своими ожиданиями от совместной работы с мексиканским пилотом.

Боттас отметил, что он и Перес испытывают схожие чувства по поводу будущего сотрудничества. По его словам, прошедший год выдался для Серхио иным, чем для него самого: Перес уделил больше времени семье и смог отдохнуть, что, по мнению Боттаса, стало для него своеобразной перезагрузкой перед возвращением в гонки.

Финский пилот выразил уверенность в том, что их партнерство принесет команде пользу. Он подчеркнул, что оба гонщика готовы поставить интересы команды Cadillac выше индивидуальных амбиций, что, как считает Боттас, особенно важно в ближайшие сезоны.

Также Валттери отметил профессиональные качества Переса, подчеркнув его открытость и дружелюбие. Боттас добавил, что всегда относился к Серхио с уважением и считает его отличным гонщиком, с которым легко находить общий язык.

По мнению Боттаса, главная задача нового тандема — работать сообща и способствовать развитию команды, избегая ненужной внутренней конкуренции. Он уверен, что такой подход позволит обоим пилотам прогрессировать и добиваться новых успехов. Финн выразил надежду, что они смогут выступать на равных, что только поможет в дальнейшем развитии.